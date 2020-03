Dei nuovi 32 casi comunicati dalla Regione, 22 sono relativi a uomini e 10 a donne, informano le Autorità locali. Diciannove pazienti sono ricoverati, sebbene in condizioni non gravi, cui si aggiunge un paziente di sesso maschile, di 89 anni, un faentino già gravato da varie patologie, trasportato in ospedale e purtroppo deceduto alcune ore dopo; 12 sono invece i pazienti in isolamento domiciliare volontario poiché privi di sintomi o con sintomi lievi. Il decesso si aggiunge a quello di presso una struttura sanitaria privata (al Maria Cecilia Hospital, si trattava di un cittadino di Parma).

Di questi pazienti, l’indagine epidemiologica ha consentito di verificare che uno ha contratto il virus nell’ambito di spostamenti lavorativi al di fuori della provincia e altri 5 attraverso contatti con persone che nei giorni scorsi, a loro volta si sono spostate per lavoro o altro motivo; anche gli altri pazienti rappresentano contatti con casi accertati tra cui altri 2 casi indirettamente legati alla palestra di cui si è parlato nei giorni scorsi ed uno è operatore di una struttura sanitaria privata.

Si sono verificate 3 guarigioni cliniche, una donna e due uomini.



Complessivamente i casi sono dunque 185, confermati alle 12 del 19 marzo, così distribuiti per Comune:

13 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

76 nel comune di Ravenna (14 in più)

26 nel comune di Faenza (4 in più)

21 nel comune di Cervia (2 in più)

16 nel comune di Lugo (nessun aumento)

5 nel comune di Russi (nessun aumento)

5 nel Comune di Alfonsine (1 in più)

4 nel Comune di Bagnacavallo (1 in più)

7 nel comune di Castelbolognese (4 in più)

4 a Conselice (3 in più)

2 a Massa Lombarda (nessuno in più)

2 a Sant’Agata sul Santerno (nessuno in più)

1 a Solarolo (nessun aumento)

1 a Cotignola (nessun aumento)

1 a Brisighella (primo caso)

1 a Riolo Terme (primo caso)

Restano solo tre i comuni non toccati dal virus: Bagnara, Casola e Fusignano.



In circa 45 casi è stata identificata la frequentazione di località al di fuori della provincia caratterizzate da importante circolazione virale.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica continua incessantemente a svolgere indagini epidemiologiche approfondite per identificare il prima possibile tutti i possibili contatti dei pazienti Covid e porli in isolamento. Recentemente queste indagini stanno identificando in punti diversi del territorio gruppetti di casi correlati tra di loro.

È di fondamentale importanza che i cittadini rispettino le regole vigenti limitando i loro spostamenti solo alle situazioni di lavoro e necessità.