Coronavirus. Sospensione attività di asili, scuole e università verso la proroga

Per quanto riguarda le scuole – e non solo per questo settore – si va a livello nazionale verso la proroga della sospensione delle attività o delle chiusure se preferite. Se ne parla da alcuni giorni e i segnali vanno tutti in questa direzione. Ne ha parlato il premier Giuseppe Conte e, in specifico, per la scuola ne ha parlato la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina: “Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole, tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”. Quindi la proroga della sospensione delle attività è nelle cose, niente asili, scuole e università anche dopo il 3 aprile. La data di riapertura per ora non si sa. Nel frattempo chi può continua con le lezioni sulle piattaforme online.