FIAB Ravenna dona 250 euro alla Pubblica Assistenza di Ravenna

Martedì 17 , in modalità multiconferenza Skype, si è insediato il nuovo Direttivo FIAB Ravenna, che

resterà in carica per i prossimi 3 anni. Sono stati riconfermati il Presidente Andrea Navacchia e il Vice

Presidente Nevio Senni. Il primo atto del nuovo Direttivo è stata la decisione di contribuire a sostenere le strutture del territorio, messe a dura prova dall’emergenza coronavirus. E’ stato scelto di donare 250,00 euro alla Pubblica

Assistenza di Ravenna, che da anni svolge la sua missione nell’assistenza socio sanitaria a fianco

dell’Ente Pubblico

FIAB Ravenna, a causa delle note problematiche legate al coronavirus e alle disposizioni emanate

dalla Presidenza del Consiglio e a seguito dell’invito della Federazione FIAB TUTTE, ha sospeso tutte le

iniziative ed escursioni, che saranno riprese non appena possibile.