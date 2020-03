I provvedimenti di Start Romagna dopo gli ultimi decreti della Regione

Sulla base dei decreti regionali riguardanti il contrasto della diffusione del COVID-19, il trasporto pubblico rimodula i servizi in concerto con l’Agenzia Mobilità Romagna (AMR) ed i provvedimenti sono immediatamente in vigore e fino a nuove disposizioni.

Start Romagna invita tutti i clienti a monitorare il proprio sito www.startromagna.it e le pagine dei social network Facebook e Telegram, dove da domani saranno comunicate le variazioni nel dettaglio e che dipendono da provvedimenti restrittivi che si stanno susseguendo.

Start Romagna raccomanda alla clientela di osservare scrupolosamente la distanza minima interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, come ricordato dalle comunicazioni presenti a bordo dei mezzi.

Bacino di Rimini

Viene sospeso il servizio serale e notturno sulle linee 4, 9 e 11. In particolare:

– Sulla linea 4, in direzione Rimini FS sono sospese le corse in partenza da San Mauro Mare alle 20:05, 21:35, 22:30, 23:30 e 00:40; in direzione San Mauro Mare sono sospese la corsa in partenza da Rimini Tribunale alle 19:10 e le corse in partenza da Rimini FS alle 20:52, 21:45, 22:45 e 00:00.

– Sulla linea 9, in direzione Aeroporto, sono sospese le corse in partenza da Santarcangelo via Marini alle 20:05, 22:12 e 00:22; a corsa delle 21:05 viene limitata a Rimini FS. In direzione Santarcangelo via Marini sono sospese le corse in partenza da Aeroporto alle 19:00, 21:05 e 23:15.

– Sulla linea 11, in direzione Riccione piazzale Curiel, è sospesa la corsa in partenza da Rimini viale Dante Cap. alle 20:13 e in partenza da Rimini FS alle 21:20, 22:20, 23:20 e 00:20; in direzione Rimini FS sono sospese le corse in partenza da Riccione piazzale Curiel alle 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 e 00:55.

– Per la giornata del sabato, le limitazioni di orario (orari domenicali) sono verificabili sul sito www.smartromagna.it

– Il servizio del Metromare proseguirà regolarmente, tranne la sospensione la domenica

Bacino di Forlì-Cesena

La domenica il servizio viene sospeso mentre al sabato entrano in vigore gli orari del programma festivo.

Bacino di Ravenna

Il traghetto fra Porto Corsini e Marina di Ravenna terminerà il servizio alle 20.00 da sabato 21 marzo. Saranno invece mantenute le corse serali, festive e prefestive delle linee 149, 156 e 195 dirette ai poli industriali.

MISURE ADOTTATE A BORDO DEI MEZZI

Su tutti i mezzi Start Romagna in servizio viene svolta giornalmente, in aggiunta alla tradizionale pulizia, l’attività di sanificazione straordinaria da parte di società specializzate, mediante l’utilizzo di prodotti specifici.

Inoltre, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19:

· è inibita la salita/discesa dei mezzi dalla porta anteriore;

· è sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;

· viene delimitata con barriera fisica la distanza richiesta dal conducente, coerentemente con le disposizioni nazionali, mediante stesura di nastro bianco/rosso posizionato trasversalmente nel corridoio;

· è prescritta all’utenza la validazione del titolo di viaggio a bordo, laddove possibile;

· resta l’incentivo all’acquisto dei titoli di viaggio attraverso i canali digitali.