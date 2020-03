La nota del Sindaco Riccardo Graziani sui due casi di Coronavirus riscontrati ad Alfonsine

In queste ore ho ricevuto comunicazione da parte del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di due nuovi casi di Covid 19 che vanno ad aggiungersi a quello già esistente.

Si tratta di casi tutti agevolmente riconducibili a focolai noti e sono state attivate le relative misure di quarantena anche per quanti fossero venuti a contatto con le persone risultate positive: nondimeno, questo non può essere motivo per abbassare la guardia.

È bene rammentare che gli spostamenti permangono possibili per le sole ipotesi previste (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) e le forze di polizia preposte stanno portando avanti la relativa attività di controllo.

Dobbiamo considerare che i provvedimenti introdotti nell’ultima settimana potranno appieno dispiegare i propri effetti sulla limitazione del contagio soltanto con la collaborazione di tutti: come dicevo in un’altra occasione, è necessario uno sforzo individuale e collettivo molto importante, ma sono certo che i Cittadini di Alfonsine sapranno ben comportarsi anche in questo frangente.