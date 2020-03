Sindaco Massimo Medri sui nuovi 2 casi positivi di Coronavirus a Cervia. I casi in città salgono a 21

Dichiarazione del Sindaco Massimo Medri sui nuovi due casi positivi di Coronavirus a Cervia: “È giunta la notizia di due nuovi casi di Coronavirus a Cervia, come è stato confermato dalla stessa Ausl Romagna. Si tratta di un uomo di 35 anni che si trova in isolamento domiciliare e di una donna di 75 anni che è stata invece ricoverata, verosimilmente entrambi hanno avuto contatti con casi accertati. Sono subito state applicate le normali prassi e l’Ausl Romagna si è prontamente occupata dell’indagine epidemiologica e di isolare le persone che hanno avuto contatti con i due casi. Il numero di contagiati accertati nella nostra città sale a 21. Invitiamo tutti i cervesi a restare a casa, e a seguire scrupolosamente le indicazioni divulgate in questi giorni dal Ministero, e le Ordinanze Comunali e Regionali.”