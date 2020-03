Il primo camion perde il carico, il secondo ci scivola sopra: incidente fra S.Agata e Ca di Lugo

Come segnala la Polizia Locale Bassa Romagna in una nota delle 9.30 di oggi, 19 marzo, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, la SP13 “Bastia” è al momento chiusa al traffico nel tratto compreso fra Sant’Agata sul Santerno e l’intersezione per Ca di Lugo.

Pare che un camionista abbia ‘perso’ il carico – diversi quintali di compost per l’agricoltura – nell’affrontare una curva, e che un secondo camion, che lo seguiva, abbia perso il controllo scivolando sul compost riversatosi sull’asfalto e ribaltandosi sul fianco: fortunatamente, pare non esserci nessun ferito grave.