Coronavirus. 213 casi distribuiti in Provincia, 17 casi in più a Ravenna, 4 a Cervia. Un decesso al Maria Cecilia Hospital

Dei nuovi 28 casi comunicati dalla Regione, 17 sono relativi a uomini e 11 a donne. Otto sono ricoverati, sebbene in condizioni non gravi, mentre 20 sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi lievi. Di questi pazienti, 5 hanno verosimilmente contratto il virus nell’ambito di spostamenti lavorativi al di fuori della provincia mentre gli altri rappresentano contatti con casi accertati tra cui altri 4 casi indirettamente legati alla palestra di cui si è parlato nei giorni scorsi (per salgono ormai a una ventina i casi riconducibili alla palestra).

Si è purtroppo verificato un ulteriore decesso di un paziente di 79 anni, residente fuori provincia e ricoverato in una struttura privata (questo dato non è stato segnalato dalla Regione fra i dati dei decessi di Ravenna, ndr).

Muore un 79enne al Maria Cecilia Hospital di Cotignola

La Direzione di Maria Cecilia Hospital di Cotignola comunica “che in data 19 marzo presso la suddetta Struttura è deceduto – per una concomitanza di gravi patologie pregresse – un paziente di anni 79, con quadro clinico estremamente compromesso fin dal momento del ricovero, cui era stata accertata nei giorni scorsi anche la positività al virus Covid-19. Il paziente era stato trasferito da altro ospedale, in data 15 febbraio 2020, per essere sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico di asportazione di un meningioma cerebrale. Nella notte del 6 marzo, a seguito di un episodio di dispnea associato a picco febbrile, il paziente veniva sottoposto a tampone, che ne accertava la positività a CoViD-19. All’esordio della sintomatologia sospetta, al fine di garantire la sicurezza degli altri reparti, il paziente era stato precauzionalmente spostato in area separata dagli altri degenti.”

Complessivamente i casi sono dunque 213, confermati alle 12 del 20 marzo, così distribuiti per Comune:

13 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (come ieri)

93 nel comune di Ravenna (+ 17)

28 nel comune di Faenza (+ 2)

25 nel comune di Cervia (+ 4)

17 nel comune di Lugo (+ 1)

5 nel comune di Russi (nessun aumento)

7 nel Comune di Alfonsine (+ 2)

5 nel Comune di Bagnacavallo (+ 1)

8 nel comune di Castelbolognese (+ 1)

3 nel comune di Conselice (ieri ne erano stati segnalati 4 forse per errore, quindi – 1)

2 a Massa Lombarda (nessun aumento)

2 a Sant’Agata sul Santerno (nessun aumento)

2 a Cotignola (+ 1)

1 a Solarolo (nessun aumento)

1 a Brisighella (nessun aumento)

1 a Riolo Terme (primo caso)

Restano sempre solo tre i comuni non toccati dal virus: Bagnara, Casola e Fusignano.

In oltre 50 casi è stata identificata la frequentazione di località al di fuori della provincia caratterizzate da importante circolazione virale. Il Dipartimento di Sanità Pubblica continua incessantemente a svolgere indagini epidemiologiche approfondite per identificare il prima possibile tutti i possibili contatti dei pazienti Covid e porli in isolamento. Recentemente queste indagini stanno identificando in punti diversi del territorio gruppetti di casi correlati tra di loro.