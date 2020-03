Coronavirus. Positivi tre operatori del Maria Cecilia Hospital di Cotignola, già posti in quarantena

La Direzione di Maria Cecilia Hospital di Cotignola comunica che in data 20 marzo, a seguito di accertamenti in via precauzionale su personale che presentava sintomatologie sospette, è stata riscontrata positività per infezione da CoViD-19 su tre operatori sanitari della struttura. Gli operatori erano già stati posti in isolamento preventivo presso la loro abitazione e le loro condizioni al momento sono stabili. Si stanno effettuando i necessari controlli sui pazienti e sul personale sanitario entrato in contatto con gli operatori.