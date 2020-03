Lugo diventa Covid Hospital: il sindaco Ranalli spiega come viene riorganizzata l’attività dell’ospedale

Con una diretta facebook dal suo profilo social il sindaco di Lugo Davide Ranalli questa mattina, venerdì 20 febbraio, ha aggiornato i cittadini sull’emergenza coronavirus sul territorio lughese e sui provvedimenti che riguardano principalmente l’ospedale di Lugo, diventato Covid Hospital, cioè ospedale dedicato alla cura delle persone affette da questa patologia.

In merito ai casi di contagio, ha ribadito che restano fermi a 16, prevalentemente isolati a casa perchè con sintomi minimi o nulli, gli altri ospedalizzati a Ravenna. Su tutti è stata effettuata l’indagine epidemiologica per verificare i contatti ed allertare eventuali persone potenzialmente contagiate, la situazione è presidiata e monitorata, ha assicurato il sindaco.

“Ieri non abbiamo registrato aumento dei casi – ha sottolineato poi – ma ce li aspettiamo per i prossimi giorni, in linea con quanto previsto dalle statistiche”. E ne ha approfitta per rilanciare alla popolazione il monito di stare a casa e comportarsi in maniera seria e responsabile. “I controlli ci sono – ha detto Ranalli – compatibilmente con la disponibilità di personale delle forze dell’ordine. Voi però aiutateci restando a casa”.

Per quanto riguarda poi le modifiche all’assetto organizzativo e pratico dell’ospedale Umberto I di Lugo, ha precisato che le persone in tuta mimetica avvistate fuori dal nosocomio lughese non sono soldati dell’esercito, ma volontari della Croce Rossa che lo presidiano, essendo diventato, su disposizione regionale, Covid Hospital, cioè struttura che supporterà tutte le azioni di intervento e cura per i malati di coronavirus.

A questo proposito il sindaco ha ricordato quanto sia importante la tutela del personale medico ed infermieristico impiegato nel nosocomio lughese: “è necessario essere in condizioni di poter gestire questi pazienti con massima garanzia per il personale – ha detto Ranalli -. Salvaguardare il personale medico infermieristico significa salvaguardare l’intero sistema e questo è un impegno che l’Azienda sanitaria si deve assumere”.

La riorganizzazione dei reparti, necessaria per evitare che ci siano situazioni di contaminazione tra pazienti Covid-19 e altri pazienti ha comportato lo spostamento dell’attività chirurgica verso ospedale di Faenza che si farà carico di gran parte della chirurgia di Lugo e Ravenna, oltre alla neonatalità e alla pediatria lughese. “Alcuni servizi di accompagnamento al parto rimarrano a Lugo – ha precisato Ranalli -, ma tutto quello che potrebbe diventare un potenziale pericolo per pazienti e bambini è stato trasferito”.

L’Hospice e l’oncologia, essendo servizi di prossimità, resteranno invece nell’ospedale lughese.

Sul Pronto Soccorso, Ranalli ha sottolineato che non è stato chiuso, ma che continuerà a funzionare e anzi, verrà rinforzato. “Verrà migliorato per gestire l’emergenza, ma anche per consentire a questo servizio di essere più accessibile anche terminata l’emergenza. Per il futuro, quando questa emergenza sarà finita, abbiamo già chiesto rassicurazioni alla Regione: quando terminerà la riorganizzazione d’emergenza il nostro ospedale tornerà a funzionare a pieno ritmo e a svolgere le funzioni di prima, implementandolo anche sulla base di precise richieste avanzate dall’amministrazione locale, premiando il gravoso sforso che il territorio lughese si è responsabilmente assunto per fronteggiare quesi drammatici momenti”.

Ha poi chiuso con un appello alla responsabilità nella comunicazione da parte di tutti, cittadini e politici, per non gettare benzina sulle polemiche, che in questo momento sono inopportune e con il ringraziamento alle tante realtà del territorio che si sono prodigate con sostegni e donazioni alla sanità locale, ricordando Surgital e l’associazione Sanlorenzando, oltre alla famiglia Tondini.