Comune di Ravenna e nuove misure Covid-19: “Spostamenti a piedi solo per lavoro, ragioni di salute e acquisto generi alimentari”

A seguito della nuova ordinanza del Ministero della Salute, che introduce ulteriori provvedimenti per il contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale riporta per fare chiarezza le misure valide da ieri anche sul nostro territorio, da rispettare.



SPOSTAMENTI VERSO ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE

È VIETATO ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì, nonché nei giorni festivi e prefestivi e in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni.



L’USO DELLA BICICLETTA e LO SPOSTAMENTO A PIEDI

Sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE per: lavoro, ragioni di salute, acquisto di generi alimentari. Unica eccezione possibile: se la motivazione è legata alla necessità di praticare attività motoria (come ad esempio una passeggiata per ragioni di salute, oppure l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche) SI È OBBLIGATI A RESTARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE (indicazione già contenuta in una ordinanza del 18 marzo della Regione).



ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ad integrazione delle ordinanze predisposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna sono:

✔️CHIUSI nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione SOLO di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

✔️CHIUSI quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;

✔️APERTI quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro