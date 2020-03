Il Sindaco di Faenza Malpezzi pubblica un messaggio di speranza di un cavaliere della Bigorda Covid-19 positivo

“In attesa di fornirvi l’aggiornamento sulla pesantissima giornata di oggi, col consenso dell’interessato, ritengo bello e opportuno condividere con voi questa toccante testimonianza. Dal suo letto all’Ospedale di Ravenna mi ha scritto Cristian Malavolti, che molti appassionati di Palio conoscono bene, avendo vinto la Bigorda d’Oro nell’anno 2000. Nel fargli di cuore i migliori auguri di tornare presto a casa, invito tutti voi a riflettere sulle sue parole. Per il bene vostro e degli altri: RESTATE A CASA!” Così Giovanni Malpezzi Sindaco di Faenza sulla sua pagina Facebook.

Ciao Giovanni,

sono Cristian Malavolti… purtroppo la gente non capisce fino in fondo quello che sta succedendo intorno e in mezzo a noi.

Ci sono giovani e meno giovani che tutt’ora trasgrediscono alle poche regole imposte per uscire a farsi giri inutili senza pensare che così mettono in rischio l’intero sistema… rischiando di farlo collassare ogni volta… ci sono persone invece che devono lavorare per forza e per senso di responsabilità per garantire i servizi primari.

Io ad esempio in Tim ho lavorato fino a martedì stando attento a tutto ma felice di poter mantenere in contatto le persone… per non parlare di tutti quegl’angeli del sistema sanitario che per stipendi ridicoli sono lì in prima linea, col sorriso sulla faccia, pronti a farti coraggio e ad assisterti facendo turni massacranti per garantire che tutti possano continuare a vivere.

La gente che fino a ieri ha criticato il nostro sistema sanitario dovrebbe chiedere scusa, non ci sono battaglie politiche che tengano ma solo impulsi individuali che portano persone speciali a fare quello per cui sono votati… aiutare il prossimo, persone che non conoscono e che non vedranno neanche mai più probabilmente.

Io sto combattendo la mia battaglia e grazie a loro la sto vincendo, sono ricoverato a Ravenna e positivo al COVID-19, le mie condizioni ora sono buone e a giorni tornerò a Faenza a finire la quarantena in via domiciliare.

Questo messaggio è per esporre la mia preoccupazione verso chi ancora non capisce e vive con leggerezza, per ringraziare tutti quelli che lavorano incessantemente affinché passi questa pandemia e per ringraziare anche lei per il lavoro puntuale di informazione che sta facendo mostrando tutta la preoccupazione dovuta.

Andrà tutto bene e ce la faremo.