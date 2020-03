Il sindaco Michele de Pascale: “Poste Italiane ha sospeso la decisione di chiudere l’ufficio di Porto Corsini”

“Mi è appena stato comunicato da Poste Italiane – annuncia il sindaco Michele de Pascale – che la Direzione ha sospeso la chiusura dell’ufficio postale di Porto Corsini e avviato le procedure per rinnovare il contratto di affitto per i locali. Nel contesto di grande difficoltà che stiamo vivendo, è comunque una notizia positiva, in quanto sino ad oggi sembrava imminente la chiusura definitiva e pertanto speriamo vivamente che, dopo questo triste momento di emergenza, si possa riaprire un confronto positivo con Poste Italiane. La chiusura non è infatti definitivamente scongiurata, perché quella che ci è stata comunicata al momento è la sospensione della decisione di chiusura. E’ però un primo passo importante, che apre la possibilità a riflessioni anche rispetto alle tante proposte emerse dal territorio. In ogni caso ringrazio Poste per aver accolto il mio ultimo e accorato appello. Ho appena comunicato la notizia al presidente della pro loco di Porto Corsini, Orio Rossi, che insieme ad altri comitati del territorio si è impegnata con l’amministrazione comunale per difendere il mantenimento dell’importante servizio nella località di Porto Corsini”.

Il Sindaco coglie l’occasione per dare anche un’importante comunicazione di servizio: con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica consultabile sul sito di Poste Italiane: giovedì 26 marzo le persone con cognome che ha per iniziali le lettere A e B, venerdì 27 marzo C e D, sabato 28 marzo (mattina) dalla E alla K, lunedì 30 marzo dalla L alla O, martedì 31 marzo dalla P alla R, mercoledì 1 aprile dalla S alla Z.

Per altre informazioni: https://bit.ly/poste-italiane-covid19

ANCISI (LPRA): TROPPI VIAGGI A VUOTO DEI CITTADINI PER LE POSTE

Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna si fa portavoce invece di “proteste dei cittadini per la confusione che regna sul funzionamento degli uffici postali a cui avrebbero diritto di rivolgersi in caso di necessità, pur coi tagli, restrizioni e riorganizzazione dei servizi imposti dal Coronavirus.”

“Dal 12 marzo erano rimasti normalmente aperti 10 uffici su 23, purtroppo in maniera squilibrata perché, come abbiamo posto all’attenzione del sindaco, ne erano rimaste prive l’intera area territoriale della Darsena di città/Porto Fuori e quelle di Sant’Alberto, Piangipane e San Pietro in Vincoli: in tutto oltre 42.170 residenti. In realtà è stato chiuso anche l’ufficio di Coccolia, dato invece per aperto, così lasciando scoperti anche i 3.642 residenti dell’area territoriale di Roncalceci. Negli uffici tagliati, sono apparsi cartelli che indicavano a quale ufficio più o meno vicino recarsi. Peraltro, sono stati chiuse sedi provviste di vetri di separazione tra impiegati e utenti, lasciandone aperti altri sprovvisti. – scrive Ancisi – Improvvisamente, senza alcun preavviso, i cittadini recatisi all’ufficio postale a cui erano stato indirizzati, tra i 9 sopravvissuti, hanno imparato, da un nuovo avviso affisso sul posto, che avrebbe funzionato solo di mattino e a giorni alterni. Esattamente: lunedì, mercoledì e venerdì gli uffici di via Romea Sud, via Bovini, Marina di Ravenna e Castiglione, martedì, giovedì e sabato quelli di via Meucci, Mezzano, via Lago di Como, Lido Adriano e Casalborsetti. Molti viaggi sono andati dunque a vuoto, mentre si predica (giustamente) di stare a casa più che si può. Il minimo che si può chiedere è che Poste Italiane comunichino almeno due giorni prima le variazioni dei loro servizi al Comune di Ravenna, il quale ha personale e strumenti per arrivare ai cittadini con tutti i mezzi informativi esistenti (analogici e digitali, anche capillari, anche avveniristici), nel massimo di un giorno.”