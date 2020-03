Massimo Medri: orgogliosi dell’operato del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare

Dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri sull’operato del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. “Ringrazio personalmente e a nome della città di Cervia l’operato del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare per il grande contributo che sta portando in un momento così delicato per il nostro Paese. La base del 15° Stormo è un vanto non solo per la nostra città, ma l’Italia intera. Il rapporto fra la nostra istituzione e l’Aeronautica Militare, grazie alla presenza dell’Aeroporto di Pisignano Base del 15° Stormo, è consolidato da lungo tempo ed è improntato reciprocamente sulla profonda stima e sulla piena collaborazione. La presenza dell’Aeronautica fa parte del tessuto della nostra comunità e vive di una interazione fattiva e sensibile alle tante realtà del territorio cervese. L’alto livello di efficienza e il senso di abnegazione con cui sta operando è un’ulteriore dimostrazione dello straordinario grado di eccellenza presente nei settori fondamentali dello Stato italiano. L’impegno e la sensibilità con cui uomini e mezzi sono a disposizione e si stanno prodigando, anche oltre al proprio dovere professionale, per la salvezza delle vite umane, trasportando i pazienti in biocontenimento nelle strutture sanitarie, infonde fiducia e sicurezza. Tutti noi ricambiamo con affetto e gratitudine.”