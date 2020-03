Troppa gente nei supermercati, sindaco di Faenza: “La spesa? Fate acquisti solo se strettamente necessario”

“Dagli operatori viene segnalato come molte persone si stiano recando a fare la spesa molto di frequente (anche più volte al giorno) acquistando pochissimi prodotti per volta. Si tratta di un comportamento da evitare, che rischia di compromettere lo sforzo di tutti per rispettare i decreti anti-coronavirus”. Queste le parole del post pubblicato su Facebook dal sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi.

“Non va dimenticato che l’uscita da casa deve essere motivata da uno stato di assoluta necessità. Recarsi all’alimentari o al supermercato una o più volte al giorno rischia di essere solamente un modo per aggirare le disposizioni in vigore che moltiplica le occasioni di contatto reciproco, potenzialmente pericolose sia per i clienti che per i lavoratori dei supermercati. Tutti siamo chiamati al massimo senso di responsabilità: facciamo la spesa solo quando strettamente necessario e in modo da garantirci autosufficienza per più giorni possibili. Grazie”.