Unione, prorogato termine per presentazione domande per Bando Nidi d’Infanzia

È stato prorogato a venerdì 10 aprile 2020 il termine per la presentazione delle domande al Bando Nidi d’Infanzia e servizi integrativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’a.s. 2020/2021. È possibile presentare domanda on line, sul sito www.labassaromagna.it dalla sezione Servizi on line. Per poterlo fare è però necessario essere in possesso di un’Identità Digitale SPID.

Vista l’Emergenza Coronavirus e le difficoltà oggettive per portare a termine in questo periodo il procedimento di registrazione per ottenere l’Identità Digitale, l’Unione ha integrato il bando precedente prevedendo anche un’ulteriore modalità a distanza per la presentazione della domanda: semplicemente chiamando al telefono lo Sportello Sociale educativo del proprio Comune di residenza e richiedendo un appuntamento, sempre telefonico, per presentare la domanda. Di seguito le informazioni per contattare gli Sportelli Sociali Educativi e richiedere un appuntamento telefonico: