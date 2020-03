Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “I loro nomi siano forte grido d’identità”

Oggi è la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, associazione che dal 1995 raccoglie gli sforzi della società civile per contrastare, a livello sociale e politico, la criminalità organizzata di stampo mafioso.

E anche il gruppo delle Sardine di Ravenna ricorda questa data condividendo queste parole su Facebook:

“Perché un’associazione a delinquere sia qualificata di stampo mafioso bisogna guardare al metodo con cui opera nel realizzare i propri interessi. Come la più preziosa delle eredità, ci parla in questo senso l’articolo 416-bis del codice penale, introdotto nell’ordinamento italiano grazie all’intelligenza e al coraggio di Pio La Torre, sindacalista palermitano assassinato il 30 aprile 1982 perché uno dei primi a cogliere nel profondo cosa fosse la mafia: un’associazione a delinquere, che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Il metodo descritto da Pio La Torre serve alle cosche per far proliferare i propri affari economici, creando al contempo le condizioni per esercitare un controllo sul territorio: diviene fondamentale creare un connubio tra profitti e potere.

Un settore particolarmente redditizio è quello agroalimentare dove si sviluppa un inquietante fenomeno criminale, di cui si rendono protagoniste anche le mafie: il caporalato. Si tratta di una forma di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, basato su regole non scritte tanto favorevoli per le imprese quanto spietate per i nuovi “schiavi”. Due sono gli elementi normativi che qualificano il caporalato: le condizioni di sfruttamento e l’approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori. In Italia più di 400.000 persone sono costrette a lavorare a meno di 2,5 euro/l’ora per 10-14 ore al giorno. I lavoratori coincidono sempre più spesso con uomini e donne migranti: almeno l’80% dei braccianti è straniero. In questo modo, il ciclo economico mafioso si intreccia direttamente con il problema delle discriminazioni razziali; i migranti, già vittime di tratta, vivono da “invisibili” e in quanto tali rappresentano la manodopera ideale da sfruttare e costringere in condizioni disumane. Il razzismo diventa, così, funzionale a un mercato dopato e profondamente iniquo: il clima di diffidenza nei confronti dei migranti è un fattore decisivo nell’amplificazione delle disuguaglianze economiche. Ecco perché le mafie sono mercanti della vita, padri dell’indifferenza: diffondono la paura nel promettere protezione, schiacciano i lavoratori nel promettere un impiego.

Per la prima volta dopo 25 anni, oggi siamo stati a casa. Nelle nostre città non si è udito il rimbombo dei passi percorsi sull’asfalto, tantomeno l’eco dei nomi delle vittime penetrare in ogni via. Oggi vogliamo ricordare le persone uccise dalle mafie nel 2018. Che i loro nomi siano un forte grido d’identità, per tutti noi, un monito contro le mafie e contro ogni forma di sfruttamento e discriminazione razziale: Jan Kuciak, Martina Kusnirov, Amadou Balde, Aladjie Ceesay, Ali Dembele, Moussa Kande, Joseph Awuku, Bafoudi Camarra, Alagie Ceesay, Alasanna Darboe, Djire Djoumana, Kwarteng Eric, Anane Kwase, Haddouch Lahcen, Goultaine Lhassan, Toure Mousse, Mbeke Romanus, Ebere Ujunwa”.

Le Sardine