Nuova stretta del Governo sulle misure di contrasto al Coronavirus: “Chiuse tutte le attività non indispensabili”

Chiuse tutte le attività produttive non necessarie a garantire beni e servizi di prima necessità. Questa la nuova stretta imposta all’Italia per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. La notizia è stata comunicata nella tarda serata di sabato 21 marzo – dopo una giornata drammatica per quanto riguarda il numero dei nuovi casi e dei decessi – direttamente dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte con una conferenza stampa trasmessa da tv e social.

Il presidente ha parlato di “misure severe, so di chiedere sacrifici importanti, ma non abbiamo alternative”. E ha aggiunto: “è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore continuo”.

Il testo del decreto non è ancora disponibile, ma Conte ha annunciato che resteranno aperte tutte le attività produttive necessarie a sostenere il Paese, a partire da quelle della filiera alimentare, supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie e tutte le aziende necessarie al funzionamento di quelle indispensabili, oltre ai servizi bancari, assicurativi e finanziari. A questo proposito ha precisato che è totalmente immotivata la corsa agli approvvigionamenti.

Per il resto, pare potranno continuare ad operare solo quelle in grado di garantire il lavoro agile o smart working.

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena annunciato che il Governo ha deciso di chiudere nell’intero territorio nazionale ulteriori attività commerciali e ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali o strategica per il paese – ha commentato sul suo profilo fb il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale -. Non vengono messi in discussione generi alimentari e farmaci. Non appena il provvedimento sarà pubblicato forniremo le informazioni riguardanti il nostro territorio”.