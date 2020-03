Pro Loco, Comitato Cittadino e Consiglio Territoriale: “Grande soddisfazione per riapertura ufficio postale di Porto Corsini”

Le Pro Loco di Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti, il Comitato Cittadino lidi nord, il Consiglio Territoriale Area Mare esprimono grande soddisfazione per l’informativa ricevuta dal Sindaco di Ravenna Michele de Pascale relativa al proseguimento della attività dell’ufficio postale di Porto Corsini comunicata dalla direzione di Poste Italiane. “È una grande soddisfazione – affermano – unita però ad un cauto ottimismo fino a quando non avremo la certezza che l’operatività di tale ufficio sia duratura e continuativa nel tempo, con la formalizzazione di un nuovo contratto d’affitto e la garanzia che i servizi erogati restino invariati. Da parte nostra rimane alta l’attenzione sulla questione anche in funzione del mandato ricevuto dai nostri concittadini uniti tutti per questo obiettivo, come poche volte si è visto, con la forte adesione alla nostra raccolta firme prima e alla assemblea pubblica poi.”

“Il momento che stiamo vivendo – aggiungono -poteva fare passare in secondo piano questa nostra iniziativa e quindi è maggiore la soddisfazione per aver trovato nella nostra Amministrazione comunale e nel Sindaco de Pascale un interlocutore attento, che ha fin qui rispettato gli impegni presi nei confronti dei cittadini dei lidi nord. Un sincero ringraziamento anche a quelle forze politiche e a quei consiglieri che hanno sostenuto fin dall’inizio la nostra iniziativa. Un nota positiva anche verso la direzione di Poste Italiane che ha accettato di rivedere le scelte iniziali e nei cui confronti ci rendiamo disponibili , per il tramite dell’Amministrazione comunale, a discutere su una eventuale riorganizzazione dei servizi in maniera efficiente ed efficace. A tal proposito rivolgiamo un appello affinché il nuovo piano di pagamento anticipato delle pensioni avvenga proprio con la riapertura dell’ufficio di Porto Corsini, evitando così spostamenti alle persone anziane e il rischio di assembramenti in più lontani uffici postali.”

“Ancora una volta possiamo sostenere con orgoglio che quando un gruppo di persone condivide un obiettivo, si può ottenere un buon risultato. Era già successo con la postazione fissa di primo soccorso per gli operatori del 118 a Marina Romea ed è stato confermato ora per l’ufficio postale di Porto Corsini” concludono le Pro Loco di Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti, il Comitato Cittadino lidi nord e il Consiglio Territoriale Area Mare.