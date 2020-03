Intorno alle 21 di sabato 21 marzo, un grande incendio è scoppiato in un capanno, raggiungibile solo via mare, in zona Isola degli Spinaroni tra Porto Corsini e Marina Romea. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ravenna, le operazioni di spegnimento sono durate circa 2 ore. Il capanno tuttavia è andato distrutto. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incendio, affidate ai Carabinieri di Ravenna.

di 8 Galleria fotografica Incendio Isola degli Spinaroni