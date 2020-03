Misure anti-Coronavirus. A Cervia effettuati altri 207 controlli dalla Polizia locale

Altri 207 controlli sono stati effettuati dalla Polizia locale di Cervia, da venerdì 20 fino a domenica 22 marzo: 131 le attività; 76 le persone, di cui 1 denunciata e 30 in permanenza domiciliare. In totale dal 14 marzo sono stati effettuati complessivamente ben 1.344 controlli. Altro dato da sottolineare è il consistente calo delle auto in entrata e in uscita nei nove varchi del comune.

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Un ringraziamento alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine che stanno continuando l’intensa attività di controllo sugli spostamenti, verificando il rispetto delle disposizioni, che col passare del tempo si sono fatte sempre più stringenti. Ringrazio inoltre tutti i cittadini; Cervia sta rispettando le regole, dimostrando coscienza, responsabilità, senso civico e rispetto per la vita. Rinnovo l’invito ad attenersi scrupolosamente alle norme, a non uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità. Dobbiamo avere pazienza e fiducia, uniti ce la faremo”.

Tulle i decreti, le ordinanze, i provvedimenti, le norme e le disposizioni ufficiali sono sul sito www.comunecervia.it.