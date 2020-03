Muore prematuramente il presidente del Mama’s scuola di musica Nicola “Franco” Ranieri: il cordoglio dei colleghi

Insegnanti, colleghi e allievi del Mama’s Scuola di Musica danno con grande tristezza l’annuncio della prematura scomparsa del presidente dell’associazione “Franco” Nicola Ranieri, vittima di una malattia fulminea quanto imprevedibile.

“Franco era un instancabile e prezioso “agitatore culturale” a 360 gradi – lo ricordano -. Docente di chitarra, apprezzatissimo didatta, musicologo e divulgatore instancabile della buona musica, ha formato generazioni di musicisti in oltre 40 anni di attività”.

Era collaboratore alla direzione artistica di molte iniziative musicali, tra cui Lugo Contemporanea, ha anche calcato le scene come chitarrista, in compagnia di musicisti di rilievo nazionale.

“La scena culturale e quella musicale della nostra regione perdono un infaticabile protagonista – concludono -. Per noi se ne è andato una guida, un padre, un amico. Era un uomo dal pensiero infinito, di una bontà unica. È un gran dispiacere non poter salutare quell’uomo immenso che se ne è andato troppo presto. Lasci un grande vuoto che sarà difficile colmare. Ciao Franco”.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale lughese

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati si uniscono al dolore dei familiari e di tutti gli amici per l’improvvisa scomparsa di Nicola Franco Ranieri,tra i direttori artistici di Lugocontemporanea.

“Franco – afferma Davide Ranalli – era una persona di rara cultura, sensibilità e gentilezza, sempre pronto a mettere a disposizione degli altri e della comunità il suo enorme bagaglio di conoscenza, soprattutto nel campo della musica, ma non solo. Era una inesauribile fonte di proposte culturali di grande spessore. È una perdita incolmabile per tutti noi”.

“Tutti noi lo ringraziamo di cuore per quello che ha fatto in questi anni come organizzatore di una delle rassegne culturali più importanti e originali del territorio, “Lugocontemporanea”, che ha portato a Lugo artisti di livello mondiale, elevando molto la qualità della proposta culturale lughese – aggiunge Anna Giulia Gallegati -. Lo ricordiamo anche come insegnante della Scuola di Musica Malerbi, dove metteva la sua grande competenza di musicista e di grande conoscitore della musica a beneficio dei tanti allievi di chitarra e di musica di insieme, sempre proponendo soluzioni nuove e creative. Ci mancherà”.

“Siamo rimasti tutti increduli e senza parole alla terribile notizia dell’improvvisa scomparsa di Franco Ranieri – spiega il direttore della scuola di musica Malerbi Matteo Salerno -. Una persona sempre disponibile, umile e dalla grande passione per la musica che sapeva trasmettere a tutti i suoi allievi. Una persona capace di infondere tranquillità a chi aveva vicino, dai forti principi che amava rispettare sia nella musica che nella politica”.

Nato a Pontenure (Pc) l’1 maggio1954, Franco Ranieri ha studiato chitarra jazz con Tomaso Lama e frequentato seminari didattici con John Scofield, John Abercrombie, Jim Hall, Mick Goodrick, Joe Diorio, Mike Stern, Pat Metheny, Scott Henderson, Pat Martino e molti altri. Ha insegnato chitarra in diverse scuole di musica della Romagna, tra cui la Malerbi di Lugo. Insieme a John De Leo e Monia Mosconi è stato il direttore artistico della rassegna “Lugocontemporanea”.