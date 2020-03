Ravenna, scontro auto-scooter: 49enne trasportato in elimedica a Cesena in gravi condizioni

Questa mattina, 24 marzo, intorno alle 7.30, si è verificato un incidente stradale vicino al centro commerciale Esp di Ravenna. Nell’impatto sono state coinvolte una Volvo V60, guidata da un 58enne che stava rientrando dal lavoro e che usciva da un parcheggio laterale e un 49enne di Ravenna, in sella ad uno scooter Tmax che invece si stava dirigendo a lavoro. Lo scooterista è stato trasportato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge e il personale sanitario 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che vista la gravità dell’incidente ha richiesto l’intervento dell’elimedica per trasportare il ferito a Cesena.



Una foto dell’incidente di questa mattina