Bassa Romagna. Proseguono i controlli della Polizia Locale

Proseguono i controlli delle pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna, per verificare il rispetto delle norme anti Coronavirus.

“Stiamo facendo tutto quello che è possibile per contenere questo maledetto virus che sta cambiando il nostro modo di vivere e sta portando via vite umane. Per farlo stiamo mettendo in campo tutte le forze di cui disponiamo” ha dichiarato ieri sera 24 marzo il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli -. Voglio ringraziare anche loro, i nostri agenti di Polizia Locale, che stanno lavorando per tutti quanti noi”.