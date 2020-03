Nuvole e piogge sulla giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, su tutta la provincia di Ravenna. Ecco le previsioni del meteo Arpae Emilia Romagna. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 5 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 9 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 50 (rilievi) e 65 km/h (costa). Mare molto mosso.