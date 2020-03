Ciclat Ravenna: 10.000 euro per l’Ospedale Santa Maria delle Croci

Le cooperative di Ravenna aderenti al Consorzio Ciclat hanno realizzato una donazione di 10.000 euro all’associazione Cuore e Territorio che, nei giorni scorsi, ha attivato una raccolta fondi da destinare all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per l’acquisto di dispositivi per la gestione dell’emergenza. “Un gesto di solidarietà, pur in un momento di forte incertezza economica per le aziende che operano nel settore della movimentazione merci, trasporto e pulizie, che i consigli di amministrazione hanno sentito necessario e urgente per sostenere la propria comunità in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando” si legge nella nota.

Le cooperative coinvolte nella donazione – Ciclat Trasporti Ambiente, Cofa, Colas Vigilanza, Colas Pulizie Locali, Colas Pulizie Industriali e Rafar Multiservice – ringraziano sentitamente i medici, gli infermieri, i volontari ma anche tutte le persone che, quotidianamente, con il proprio lavoro, contribuiscono a gestire questa difficile emergenza sanitaria.