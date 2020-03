Emergenza Coronavirus: rinviata al 30 giugno la scadenza del contributo dovuto al Consorzio di Bonifica della Romaga

Il pagamento della prima rata del contributo di bonifica, che normalmente avviene a fine maggio, è stato posticipato al 30 giugno 2020 “Un atto dovuto, che tiene conto delle difficoltà oggettive per le attività produttive e per i nostri contribuenti dettate da questo ormai prolungato periodo di emergenza”, ha spiegato Roberto Brolli, Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna. Una decisione condivisa all’interno del Comitato Amministrativo dell’Ente, che continua ad essere operativo e ad affrontare anche le problematiche legate all’emergenza ‘Covid-19’, riunendosi in videoconferenza.

Tra i temi trattati anche quello legato all’organizzazione, sia del personale che dei servizi essenziali e indispensabili del Consorzio, seguendo le disposizioni Regionali e Nazionali per contrastare la diffusione dei contagi “Abbiamo immediatamente attivato per la maggior parte dei nostri dipendenti la modalità di lavoro in smart working – ha spiegato Brolli -, pur garantendo in continuità i servizi essenziali sul territorio, con una task force di circa 40 addetti”. Il Consorzio ha attivato il numero verde 800 576 703, al quale i contribuenti potranno chiedere informazioni.

Il Consorzio è un Ente che svolge importanti compiti di difesa idraulica e irrigazione: la manutenzione di un territorio fragile come il nostro e il servizio irriguo all’agricoltura per la produzione di cibo non si possono fermare.