Lutto per la cultura ravennate: è morto Nino Carnoli, se lo è portato via il Coronavirus

È scomparso oggi 26 marzo Nino Carnoli, personalità molto nota della cultura ravennate. Grafico, pubblicitario, scrittore, saggista, agitatore culturale. Aveva 79 anni. Lascia la compagna Elisabetta. Se lo è portato via il Coronavirus. Era ricoverato al Covid-19 Hospital di Lugo, dopo che era risultato positivo il 23 marzo scorso. In precedenza era stato ricoverato per un intervento all’Ospedale di Faenza.

Fra i suoi lavori ricordiamo i due libri scritti a quattro mani con Guido Pasi “La Forza e il Destino” e “Il Nero e il Rosso” e il volume dedicato all’attentato a Ettore Muti “Nero Ravenna” scritto insieme a Paolo Cavassini. Fu inoltre uno degli artefici della “riscoperta” dei mosaici del Ventennio ad opera di alcuni dei più importanti mosaicisti ravennati nel Salone dei Mosaici di Piazza Kennedy a Ravenna.