Ravenna, imbrattatore seriale “incastrato” da Polizia locale: tra scritte predilette dray, sbt, amen, ydra, hora

La Polizia Locale di Ravenna, questa mattina all’alba, su delega del Procuratore della Repubblica di Ravenna, ha proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un giovane 20enne di Marina Romea, gravemente indiziato di essere l’autore di un numero impressionante di imbrattamenti in varie zone della città. Secondo quanto ricostruito con le indagini, circa metà degli imbrattamenti distribuiti sull’intero territorio cittadino sarebbero a lui riconducibili. Tra le scritte predilette: “dray”, “sbt”, “amen”, “ydra”, “hora”, “krod”, “pork” e “over”.

Le indagini hanno consentito di recuperare all’interno dell’immobile numeroso materiale di interesse per l’indagine, tra cui, bombolette spray, disegni, pennarelli, tutti posti sotto sequestro. Si tratta dell’ennesimo imbrattatore seriale identificato dalla polizia locale, il cui nome va ad aggiungersi all’elenco, in continuo aggiornamento, delle persone pericolose per il decoro e la vivibilità dei luoghi della città. Chi volesse denunciare l’imbrattamento del proprio immobile e costituirsi parte civile nel procedimento, potrà rivolgersi alla polizia locale.