Sindaco di Faenza Malpezzi: nuovo appello per una spesa responsabile a “km zero” per aiutare agricoltori

“Nei giorni scorsi avevo diffuso un appello per una spesa responsabile – scrive sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi – Lo rimando per due motivi. Perché tutto il mondo agricolo è compatto nel sostenere con forza le filiere produttive italiane e del territorio (inizialmente ci eravamo basati su un’unica comunicazione fino a quel momento giunta in Comune). In secondo luogo perché l’appello è diventato ancora più urgente. Le gelate di questi giorni rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto produttivo agricolo, un ulteriore grave colpo per tante aziende e famiglie del territorio a cui voglio esprimere forte vicinanza, solidarietà e sostegno. Per questo vi invito a visitare i siti web e le pagine social delle associazioni agricole e aderire alle diverse iniziative messe in campo per favorire il made in Italy e l’acquisto di prodotti alimentari a “chilometro zero”, anche tramite le consegne a domicilio. Dobbiamo farlo ora, più che mai” conclude il sindaco Giovanni Malpezzi.