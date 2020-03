Ravenna, in quarantena con la febbre, in attesa del tampone, la madre in ospedale col Coronavirus. Una testimonianza

Siamo in emergenza, è chiaro. Lavorare fuori e dentro gli ospedali per arginare il contagio da Coronavirus è la priorità delle autorità sanitarie e politiche, impegnate a 360 gradi nella lotta a questo nemico invisibile e insidioso. Per altro in condizioni di scarsità di risorse: tutti sappiamo che i presidi di protezione individuale sono merce rara e preziosa e anche i tamponi che accertano la presenza del virus, così come i laboratori e i tecnici che vi lavorano non sono infiniti.

In questo tsunami da cui siamo stati travolti riceviamo la testimonianza di un ravennate, la cui madre è risultata positiva al test del Corona virus e si trova attualmente ricoverata all’ospedale di Ravenna.

Come spiega il figlio, la donna, è reduce da un ricovero in un ospedale romagnolo, per ragioni di tutt’altra natura rispetto all’attuale epidemia. Tornata a casa venerdì 20 marzo, appena le sue condizioni di salute lo hanno reso possibile su consiglio degli stessi sanitari, domenica sera ha manifestato una forte febbre, fino a 39.3°, che ha allarmato i parenti.

Subito è stata chiamata l’ambulanza, accorsa nel giro di brevissimo, che ha trasportato la donna all’ospedale di Ravenna. I familiari che l’avevano fino a quel momento assistita a domicilio, il figlio e il marito della donna, ma anche la moglie del figlio e la loro figlioletta, che erano entrati in contatto diretto con la signora, non hanno potuto seguirla all’ospedale, per i protocolli di sicurezza anti coronavirus.

Nel pomeriggio del giorno successivo, dunque lunedì 23 marzo, il figlio riceve una chiamata in cui gli comunicano che la madre è risultata positiva al tampone e sarà trattenuta per le cure in ospedale. La stessa telefonata lo informa che tutte le persone della famiglia che sono state a contatto con la signora devono stare in quarantena, cioè a casa, senza la possibilità di uscire, nemmeno per fare la spesa.

Martedì mattina anche il figlio della signora positiva si sveglia con una febbre tra i 38° e i 39°, piuttosto insistente che non passa facilmente. Informa il suo medico di base e anche i sanitari dell’ufficio di igiene pubblica che chiamano ognuno dei familiari una volta al giorno per monitorare le condizioni di salute. La febbre persiste alta per un paio di giorni, poi comincia a calare e oggi, venerdì 27 marzo, l’uomo afferma di stare meglio, solo un po’ di tosse, qualche linea di alterazione e nessun affanno respiratorio. Nel frattempo anche il padre e la moglie hanno cominciato a riportare uno stato febbrile, poche linee sopra il 37, niente di preoccupante, ma una febbriciattola che non accenna a regredire.

In tutto questo, l’unica persona che è stata attualmente testata contro il Covid-19 è la madre. Nessun tampone per il figlio, né per il padre, anziano anche lui, né per la nuora della signora, che fino a lunedì scorso è andata a lavorare, o per la nipotina. Tutti i giorni il figlio della donna riceve comunicazione che il test si farà, ma per ora non è ancora successo.

“Io non voglio fare polemiche o sollevare polveroni, anche perché mi rendo conto delle condizioni in cui lavorano oggi i sanitari. Però vi ho scritto per segnalare il mio disagio – dice l’uomo–. A me importa relativamente poco di avere la certezza di essere o meno positivo al tampone in questo momento, tanto sono in quarantena e non posso di certo contagiare nessuno. Mi chiedo però se non sia utile testare i pazienti prima delle dimissioni dagli ospedali, per evitare che diventino delle “bombe” di contagio, anche se ovviamente non possiamo sapere dove mia madre abbia contratto il virus. Siamo sottoposti a tante giuste restrizioni per cercare di liberarci da questa malattia, credo che quest’attenzione sarebbe molto utile”.