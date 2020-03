Troppa vicinanza tra i clienti, la polizia locale chiude fino al 3 aprile un bar automatico di Ravenna

A seguito di controlli eseguiti dalla Polizia commerciale ravennate ieri, venerdì 27 marzo, è stato chiuso fino al 3 aprile il “what’s bar” di via Santi Muratori a Ravenna. Gli agenti si sono presentati sul posto attorno alle 18 e hanno avuto modo di constatare che tra gli avventori del locale non venivano rispettate le dovute distanze di almento un metro tra una persona e l’altra, previste dalle norme anticoronavirus. Avendo accertato l’assembramento e trovandosi in presenza, dunque, di pericolo per l’interesse pubblico in materia di salute, hanno disposto il provvedimento di sospensionefino al 3 aprile, pronunciato dal dirigente del servizio S.U.A.P. del comune di Ravenna.