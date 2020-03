Il Rally di Romagna dona 500 euro ai volontari della Protezione Civile di Riolo Terme

Lodevole iniziativa del Romagna Bike Grandi Eventi che, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha deciso di donare 500 euro alla Protezione Civile di Riolo Terme, impegnata in questi giorni soprattutto nell’assistenza agli anziani. Gli organizzatori del Rally di Romagna Mtb – come noto cancellato proprio per colpa del coronavirus – hanno così deciso di fare un gesto concreto al servizio del loro territorio. Grazie a tutti i componenti dell’associazione sportiva dilettantistica – che hanno donato la quota della tessera (e qualcuno anche qualcosa in più) – sono stati raccolti 500 euro che, nella giornata di oggi, attraverso un bonifico bancario sono stati inviati sul conto corrente intestato ai volontari della Protezione Civile di Riolo Terme.

“L’auspicio – spiega il presidente del Romagna Bike grandi Eventi Stefano Quarneti – è che questi soldi contribuiscano ad alleviare le sofferenze di chi soffre e a dare una mano concreta a chi, in queste settimane di difficoltà, si sta prodigando con grande generosità sul nostro territorio per contenere al massimo i disagi della pandemia”.