Polizia locale di Ravenna: controllate complessivamente 21 persone ed elevate 3 sanzioni

La Polizia Locale di Ravenna comunica che nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto del decreto dpcm Covid-19, oggi domenica 29 marzo sono state controllate complessivamente 21 persone ed elevate 3 sanzioni (1 persona alla guida di un’autovettura e 2 persone presenti nelle aree verdi pubbliche); inoltre, sono state controllate 40 attività commerciali risultate tutte in regola. Diverse poi le segnalazioni o i sopralluoghi che non hanno verificato trasgressioni in atto.

In dettaglio, ecco alcuni degli interventi.

Ore 14.50 – Pattuglia per verificare un numero elevato di auto che transitano nella prossimità della rotatoria Grecia (incrocio Via Romea/via Panfilia): esito negativo.

Ore 15.00 – Pattuglia per verificare movimento di auto in Via Pigafetta a Lido di Classe: esito negativo.

Ore 15.00 – Pattuglia di Pronto Intervento per verificare la presenza di persone nel parco Sand Creek: esito negativo.

Ore 15.30 – Pattuglia di Pronto Intervento in Piazza Ridracoli per verificare un assembramento di giovani: esito negativo.

Ore 15.40 – Pattuglia in Via Marabina ed in Via Bonifica per controllo stradale programmato per verificare il rispetto del decreto dpcm covid-19.

Ore 15.45 – Pattuglia di Pronto Intervento in Via Giannello per verificare la presenza di ragazzi che giocano: esito negativo.

Ore 15.55 – Pattuglia di Pronto Intervento per verificare la presenza di un signore che disturba in Via Lercaro nei dintorni del Lidl: la PL accerta che la persona non disturba la quiete pubblica né chiede l’elemosina.

Ore 16.20 – Pattuglia in Via Fosso Nuovo a San Pietro in Vincoli per verificare uno sprofondamento della sede stradale: la PL ha informato la Global Service che ha provveduto a transennare ed illuminare l’area interessata.

Ore 16.45 – Pattuglia di Pronto Intervento nel parco di Via Borromini per verificare presenza di persone: esito negativo.

Ore 17.50 – Una pattuglia ha sanzionato per mancato rispetto del decreto dpcm covid-19 una persona straniera, senza fissa dimora, disponibile ad essere ospitato in un dormitorio.

Ore 18.05 – Pattuglia di Pronto Intervento in Via Orioli per verificare la presenza di una persone che tagliava dei rami in un’area verde pubblica: la persona è stata sanzionata ai sensi dell’art.16 del Regolarmente del Verde.

Ore 18.20 – Pattuglia in Via Falconieri di fronte alla Piscina per verificare la presenza di ragazzi che giocano: esito negativo.