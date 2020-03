Controlli sulle misure per contrastare il contagio a Cervia: denunciate 5 persone, 18 sanzioni amministrative

La Polizia Locale continua i controlli sulle misure adottate per il coronavirus. Altri 664 controlli sono stati effettuati da lunedì 23 fino a domenica 29 marzo: 205 le attività; 459 le persone, di cui 5 denunciate, 18 sanzionate amministrativamente, 140 in permanenza domiciliare per isolamento. In totale dal 14 marzo sono stati effettuati complessivamente ben 2008 controlli. E’ ancora in consistente calo il numero delle auto in entrata e in uscita nei nove varchi del comune.

“Cogliamo nuovamente l’occasione per ricordare quanto sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme Ministeriali e alle Ordinanze Regionali e Comunali – spiegano dal Comune -. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte, limitando i contatti e attenendosi alle norme, per superare insieme questo momento difficile. Tutte i decreti, le ordinanze, i provvedimenti, le norme e le disposizioni ufficiali sono sul sito www.comunecervia.it“.