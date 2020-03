Per l’inizio di questa settimana, lunedì 30 marzo, le previsioni meteo di Arpae.it indicano al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; nel pomeriggio nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 600 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 14 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 38 (rilievi) e 53 km/h (costa). Mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso al mattino, dal pomeriggio mare molto mosso.