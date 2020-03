Ravenna, donna aggredita mentre rincasava da lavoro: la Polizia denuncia 15enne per violenza sessuale

Una donna di 46 anni, di rientro a casa da lavoro, è stata aggredita a Ravenna da un 15enne di origini tunisine. Il fatto risale a qualche giorno fa, come riporta il quotidiano on line del Corriere Romagna. Il ragazzo, prima avrebbe seguito la donna che camminava a piedi lungo via Circonvallazione San Gaetanino, provenendo dal parcheggio Torre Umbratica, e poi, approfittando delle strade deserte per l’emergenza sanitaria da Covid-19, gettata a terra la bicicletta, l’avrebbe aggredita alla spalle, sfilandole i pantaloni e palpandola nelle parti intime. Il 15enne si è dato subito alla fuga, dopo l’immediata reazione di difesa della donna.

La Polizia di Stato è riuscita ad individuare l’aggressore grazie all’acquisizione delle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, il ragazzo è stato denunciato per violenza sessuale. Inoltre è stato indagato perché trovato in possesso di uno spray al peperoncino e per essere andato in giro senza motivo in violazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, che impediscono gli spostamenti se non per comprovate ragioni di bisogno.