Cervia, slitta attivazione della sosta a pagamento: giunta sospende le decisioni su nuovo piano sosta

Alla luce dell’emergenza Covid-19, la Giunta comunale di Cervia ha deciso di rinviare l’attivazione della sosta a pagamento in tutto il territorio comunale e di sospendere le decisioni prese relative al nuovo piano della sosta. La sosta a pagamento avrebbe preso il via domani, 1° aprile. La Giunta ha invece deciso di slittare, per ora, l’attivazione al primo giugno, in attesa di vedere l’evolversi dell’emergenza e di valutare tra qualche settimana se confermare la data di attivazione.

Per quanto riguarda invece il nuovo piano sosta, che avrebbe visto l’ampliamento delle aree a pagamento a Cervia e Milano Marittima, la Giunta ha deciso di sospendere le decisioni fin qui prese fino a data da destinarsi.