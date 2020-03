Coronavirus. È morto l’ing. Francesco Ricci: il cordoglio dell’Ordine Ingegneri Provincia di Ravenna

Dopo Andrea Gambi, è morto per aver contratto il coronavirus un altro professionista molto noto nel ravennate. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna comunica “una nuova grave perdita. È venuto a mancare l’ing. Francesco Ricci, più volte Segretario e Consigliere dell’Ordine (1995-97 e 1997-99), decano della Commissione Parcelle, membro del Consiglio di Disciplina nel quadriennio 2013-2017 e attualmente in carica come Presidente di Collegio. Molti di noi lo hanno conosciuto ed hanno avuto modo di apprezzare la sua professionalità e disponibilità nei confronti dei colleghi, sempre pronto al confronto dialettico, mai banale e sempre pertinente. La sua scomparsa lascia in noi un grande vuoto”.

Ai suoi familiari e ai colleghi di studio va il cordoglio del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina, unitamente a quello di tutti gli iscritti: “Nessuno di noi, all’inizio di questa pandemia, avrebbe immaginato una sorte si funesta per il nostro territorio, arrivando a toccare persone a noi così vicine. Nessuno avrebbe pensato di dover veicolare notizie di questo genere per dare l’estremo saluto ad amici e colleghi che ci hanno lasciati. Ora più che mai è d’obbligo continuare a rispettare le leggi e le prescrizioni imposte dalle Autorità, in rispetto non solo di noi stessi e dei nostri cari, ma dell’interna collettività e in particolare di chi ogni giorno opera, rischiando la propria vita, per arrestare questo destino infausto. L’Ordine c’è e continuerà nel suo ruolo, per garantire i servizi essenziali, non sentitevi soli!”