Il Sindaco Malpezzi sui nuovi 5 casi odierni di Coronavirus a Faenza

Alle 12.00 di oggi, i nuovi casi accertati di covid-19 in provincia di Ravenna sono “solo” 12, confermando il trend in discesa già registrato ieri. Purtroppo però 5 di loro sono faentini, altri 5 di Ravenna, uno di Riolo Terme e uno di Lugo. A ciò si aggiungono 5 nuovi decessi: a Cervia, Ravenna, Conselice, Russi e uno di un residente fuori provincia.

I nuovi contagi di Faenza riguardano un 56enne in isolamento domiciliare, mentre sono stati ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva, tre donne, rispettivamente di 56, 79 e 83 anni e un uomo di 79. Sale a 95 il numero totale dei contagiati residenti a Faenza, mentre risultano tuttora in quarantena domiciliare 167 persone.

Ricordo ancora una volta, che questo numero comprende sia coloro che sono risultati contagiati dal virus (ma non bisognosi di cure ospedaliere), sia coloro che sono venuti a stretto contatto con persone positive e quindi potenzialmente a rischio. Credo dovremo abituarci ad avere dati altalenanti ancora per diversi giorni. Le tendenze statistiche trovano conferma solo nel lungo periodo. Motivo per cui, giustamente, la prudenza in questa fase è d’obbligo per tutti. La cosa certa, invece, è che dobbiamo continuare a restare a casa.

Non ho altre notizie specifiche per ora. Spero di riuscirvi a dare entro sera le informazioni sulle modalità di richiesta dei buoni per la spesa alimentare.

Vi chiedo di continuare a seguire questa pagina, quella del Comune di Faenza, il sito web, e gli organi di informazione locali (giornali e web) che ringrazio di cuore per il prezioso servizio informativo che stanno svolgendo. La circolazione di notizie e informazioni corrette è fondamentale, soprattutto in un momento come questo.