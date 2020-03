Il Sindaco Massimo Medri su un secondo decesso per Coronavirus a Cervia

“Abbiamo appreso questo pomeriggio dall’Ausl Romagna la triste notizia del decesso di una nostra concittadina a causa del Coronavirus, la donna aveva 86 anni. Esprimo la mia vicinanza e le più sentite condoglianze ai famigliari. Accanto a questo doloroso evento dobbiamo però confortare i cittadini sulla diminuzione dei casi a livello provinciale, sono solo 12 i casi registrati oggi, e da qualche giorno si sta assistendo a una progressiva diminuzione del contagio. Le misure che sono state adottate e che abbiamo messo in atto stanno manifestando i loro effetti positivi, per questo chiediamo a tutti i cittadini di continuare a seguire scrupolosamente le direttive del Ministero, non è il momento di abbassare la guardia, dobbiamo sconfiggere assieme questo virus, per non trovarci mai più in questa situazione.”