Si schianta contro un camion a Prada di Russi e finisce nel fossato: 78enne in gravi condizioni

Intorno alle ore 16.30 di martedì 31 marzo, a Prada di Russi, lungo la strada provinciale all’incrocio con via Casevento, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto e un camion. L’uomo di 78 anni alla guida dell’auto, che stava provenendo da via Casevento, non si sarebbe fermato al segnale di stop, mentre un camion per trasporto speciale stava transitando da Prada in direzione di Forlì. L’impatto è stato inevitabile. La Fiat Punto è finita nel fossato che si trova ai lati della strada, attorcigliata attorno al palo della luce.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno prestato i primi soccorsi per estrarre dalle lamiere il 78enne e i sanitari con ambulanza da Ravenna. È stato richiesto anche l’intervenuto dell’elimedica per trasportarlo a Cesena, ma viste le gravi condizioni dell’uomo e le turbolenze in corso, si è ritenuto più opportuno trasportarlo in ambulanza a Faenza. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Russi.





Alcune foto dell’incidente di questo pomeriggio