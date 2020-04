Ciclista investita da un’auto a Piangipane: è molto grave

Poche persone sulle strade in questi giorni, ma fra ieri e oggi si sono registrati diversi gravi incidenti purtroppo. L’ultimo oggi pomeriggio 1 aprile a Piangipane. Una donna di 44 anni mentre andava in bici su via Tagliata è stata investita da dietro da una Peugeot e sbalzata una ventina di metri più avanti. La donna purtroppo ha riportato gravi ferite. Intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza auto medicalizzata e EliPavullo. La donna è stata trasportata con codice di massima gravità a Cesena.