I CASI – Sono 14.787 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 713 in più rispetto a ; 58.457 i test effettuati, 3.925 in più. Questi i dati – accertati alle ore 12 di , mercoledì 1° aprile, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. La crescita oggi è risalita leggermente al 5,0%, ma il Commissario Venturi conferma un trend generale di decrescita progressiva, con dati sempre più incoraggianti che riguardano meno positivi nei risultati dei tamponi e meno pazienti gravi.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, sono 6.443 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (374 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 359, solo 6 in più rispetto a . Questo è un altro dato di grande importanza, che dice quanto la situazione stia migliorando.

LE GUARIGIONI – Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.566 (89 in più rispetto a ), 1.150 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 416 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – I decessi sono purtroppo passati da 1.644 a 1.732: 88 in più, quindi, di cui 58 uomini e 30 donne. I nuovi decessi riguardano 25 residenti nella provincia di Piacenza, 24 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 10 in quella di Modena, 3 in quella di Bologna (di cui 1 nel territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 4 in quella di Ravenna, 4 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 2 a Forlì e 2 a Cesena, 5 in quella di Rimini. 3decessi si riferiscono a residenti fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

2.716 casi a Piacenza (81 in più rispetto a ieri)

2.553 a Reggio Emilia (246 in più)

2.297 a Modena (75 in più)

2.084 a Bologna e Imola (144 in più)

2.005 a Parma (72 in più)

1.445 a Rimini (38 in più)

605 a Ravenna (25 casi in più, la percentuale di crescita è del 4,3%)

381 a Cesena (17 in più)

375 a Forlì (9 in più)

326 a Ferrara (6 in più).

I 605 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

32 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 1)

272 nel comune di Ravenna (+ 15)

97 a Faenza (+ 3)

42 a Cervia (nessun aumento)

42 a Lugo (+ 1)

18 a Castelbolognese (+ 1)

16 a Bagnacavallo (nessun aumento)

16 a Russi (+ 1)

13 ad Alfonsine (+ 1)

12 a Cotignola (nessun aumento)

9 a Fusignano (nessun aumento)

8 a Conselice (nessun aumento)

7 a Massa Lombarda (+ 1)

6 a Riolo Terme (nessun aumento)

5 a Solarolo (nessun aumento)

5 a Brisighella (nessun aumento)

3 a Sant’agata Santerno (+ 1)

1 a Casola Valsenio (nessun aumento)

Nessun caso a Bagnara

Informativa sui 25 casi di Ravenna

Rispetto alle 25 positività comunicate oggi per il territorio del Ravennate, 14 fanno riferimento a donne e 11 a uomini. Una persona è residente fuori provincia. Venti pazienti sono in isolamento domiciliare poichè privi di sintomi o con sintomi leggeri, gli altri 5 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati.

Per quanto attiene ai decessi, se ne sono purtroppo verificati quattro: si tratta di quattro pazienti, tutti uomini, di 71, 73, 76 e 81 anni. Tutti erano ricoverati da vari giorni e presentavano patologie pregresse. Cinque le guarigioni cliniche, quattro uomini e una donna, cui si aggiunge una guarigione definitiva, cioè un paziente che ha avuto due tamponi negativi.

Sono 637 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.