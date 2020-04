I balneari romagnoli contro il Coronavirus donano 30 mila mascherine e 100 tute all’AUSL Romagna

I balneari della Romagna per aiutare e ringraziare i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari che tutti i giorni combattono in prima linea il COVID19, donano direttamente alle strutture sanitarie dispositivi di protezione individuale. Le organizzazioni dei Bagnini e Baristi di spiaggia da Ravenna a Cattolica, in questi giorni hanno donato alla AUSL Romagna una fornitura di 4.400 mascherine FFP/2, 25.000 mascherine chirurgiche e 100 tute asettiche. Convinti che con l’aiuto di tutti presto si potrà uscire dal tunnel e tornare alla normalità.

All’iniziativa aderiscono:

– Cooperativa Spiagge Ravenna Società Cooperativa

– Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico

– Cooperativa Bagnini Villamarina Gatteo Mare Soc. Coop. A.R.L.

– Cooperativa Bagnini Bellaria Igea Marina S.r.l.

– Cooperativa per Servizi Chioschi Bar Rist. Pizz. Di Spiaggia

– Cooperativa Balneari Rimini Nord

– Cooperativa Operatori Balneari Rimini

– Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini S. a R. L.

– Immobiliare “Gran Adria” S.r.l.

– Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini

– Nuova Romagna Balneare Società Cooperativa

– Cooperativa Bagnini di Riccione S.r.l.

– Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione A.R.L.

– Consorzio Servizi Spiaggia Misano

– Cooperativa Bagnini Misano Mare Soc. Coop. A.R.L.

– Cooperativa Bagnini di Cattolica A.R.L.

– Consorzio La Regina

Con il patrocinio di Fiba Confesercenti, Oasi Confartigianato e Sib Confcommercio.