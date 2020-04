Incidente stradale all’incrocio: una 50enne trasportata all’ospedale di Ravenna in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 1° aprile, intorno alle 8.30, in via Vicoli, a Ravenna. Lo scontro che ha visto coinvolte due auto, una Suzuki Vitara e una Ford Fiesta, si è verificato all’incrocio con via Dessi e via del Mugello. A causa del violento impatto i due veicoli sono finiti contro la recinzione di una casa, all’angolo con via del Mugello.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e la polizia locale di Ravenna per effettuare i rilievi di legge. Sarebbero gravi le condizioni della 50enne che si trovava alla guida della Ford Fiesta, trasportata con codice 3 di massima gravità al Santa Maria delle Croci di Ravenna. La 61enne alla guida della Suzuki Vitara invece è stata trasportata sempre all’ospedale di Ravenna, con codice di media gravità.



Un’immagine dell’incidente di questa mattina