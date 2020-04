Ravenna, de Pascale: “Regole sugli spostamenti non cambiano: usiamo il buon senso”

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale precisa in una nota diffusa sulla sua pagina Facebook che “le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del Coronavirus non cambiano.”

E ricorda: “Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute. La circolare del ministero dell’Interno di ieri, 31 marzo, si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. È stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare, purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.”

“Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. Usiamo il buon senso, non possiamo assolutamente creare occasioni di aggregazione per strada anche solo con i vicini. Con intelligenza possiamo gestire questa fase difficile per tutti, anche per i più piccoli” conclude il sindaco.