Anche le comunità di Pisignano e Cannuzzo a Cervia in campo nella lotta contro il Coronavirus

In questo momento di grande coesione tra le persone che stanno affrontando un periodo drammatico della propria esistenza, anche le comunità di Pisignano e Cannuzzo di Cervia sono impegnate a contrastate il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero universo. Ed allora ecco che anche in questi territori ci si è mossi nell’intento di dare un aiuto concreto ed essere presenti a sostegno delle strutture sanitarie, volontari e delle “fragilità in generale” che in questi in questi momenti hanno più bisogno di aiuto e sostegno.

Queste le scelte, che nel loro piccolo ma concrete, sono state fatte a sostegno di queste persone o Enti e così distribuite. L’associazione sportiva Grama di Pisignano Cannuzzo ha effettuato un versamento costituito dal contributo dell’associazione (che ha messo a disposizione anche le risorse destinate ai festeggiamenti dei 40 anni di attività), dal contributo personale di tanti associati e dal ricavato di iniziative svolte in memoria di due associati venuti a mancare lo scorso anno, in favore dell’AUSL Romagna.

L’associazione Culturale Francesca Fontana porterà una fornitura di mascherine alle case di riposo “Busignani” di Cervia e “Villaverde” di Milano Marittima; e i volontari in questi giorni hanno sostenuto l’Ail con la prenotazione e vendita delle uova di Pasqua.

Il consiglio di Zona nr. 5 di Pisignano Cannuzzo ha fatto un versamento alla Croce rossa italiana distaccamento di Cervia che si occupa della distribuzione spesa e farmaci alle persone sole di Cervia e forese; il coordinamento donne 8 marzo di Pisignano ha fatto un versamento alla Consulta del Volontariato che in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cervia ha attivato il conto corrente per raccogliere fondi a favore di persone che si trovano in urgente difficoltà economica.

Il centro Odontoiatrico “Eurodental” di Pisignano, tramite la farmacia ha messo a disposizione della comunità di Pisignano Cannuzzo una importante fornitura di mascherine, che sono state molto gradite dai cittadini, in questo momento di grande difficoltà nel reperirle; il negozio Girovita e la ditta Arcadia hanno effettuato un versamento in favore dell’AUSL Romagna.

La presidente del Cdz Anna Altini: “Siamo molto soddisfatti della grande attenzione e sensibilità che ancora una volta le nostre comunità stanno dimostrando di avere in momenti straordinari e drammatici di vita come quelli che stiamo attraversando, e siamo sempre a disposizione dei cittadini ai quali cerchiamo di veicolare le informazioni istituzionali attraverso i nostri canali.”