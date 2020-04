I CASI – Sono 15.333 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna oggi 2 aprile, 546 in più rispetto a La crescita oggi è di circa il 3,6%, e il Commissario Venturi conferma un trend generale di decrescita progressiva, con dati sempre più incoraggianti che riguardano meno positivi nei risultati dei tamponi, meno pazienti gravi in terapia intensiva e meno persone che si rivolgono ai Pronto Soccorso per sintomi da Coronavirus.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, sono 6.640 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (197 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 366, solo 7 in più rispetto a .

LE GUARIGIONI – Le guarigioni raggiungono quota 1.663 (97 in più rispetto a ), 1.177 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 486 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – I decessi sono purtroppo passati da 1.732 a 1.811: 79 in più oggi, quindi, di cui 44 uomini e 35 donne. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 19 residenti nella provincia di Piacenza, 11 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 18 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (di cui 2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 1 nel forlivese, 4 in quella di Rimini. 4 decessi si riferiscono a residenti fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

2.765 casi a Piacenza (49 in più rispetto a ieri)

2.665 a Reggio Emilia (112 in più)

2.416 a Modena (119 in più)

2.225 a Bologna e Imola (141 in più)

2.049 a Parma (44 in più)

1.456 a Rimini (11 in più)

627 a Ravenna (22 casi in più, la percentuale di crescita è del 3,6%)

405 a Cesena (24 in più)

384 a Forlì (9 in più)

341 a Ferrara (15 in più).

I 627 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune 32 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (nessun aumento)

287 nel comune di Ravenna (+ 15)

98 a Faenza (+ 1)

45 a Lugo (+ 3)

42 a Cervia (nessun aumento)

18 a Castelbolognese (nessun aumento)

16 a Bagnacavallo (nessun aumento)

16 a Russi (nessun aumento)

14 ad Alfonsine (nessun aumento)

12 a Cotignola (nessun aumento)

10 a Fusignano (+ 1)

8 a Conselice (nessun aumento)

8 a Massa Lombarda (+ 1)

7 a Riolo Terme (+ 1)

5 a Solarolo (nessun aumento)

5 a Brisighella (nessun aumento)

3 a Sant’agata Santerno (nessun aumento)

1 a Casola Valsenio (nessun aumento)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità sui 22 casi e sul decesso nel Ravennate – in calo le persone in quarantena, 600 circa

Rispetto alle 22 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 11 fanno riferimento a donne e altrettante a uomini. Sedici pazienti sono in isolamento domiciliare poichè privi di sintomi o con sintomi leggeri, gli altri 6 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati.

Per quanto attiene ai decessi, se ne è purtroppo verificato uno: si tratta di un uomo di 86 anni con patologie pregresse. Otto le guarigioni cliniche (sei uomini e due donne) cui si aggiunge una guarigione definitiva, cioè un paziente che ha avuto due tamponi negativi. Sono circa 600 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

La Regione avvia lo screening al personale socio-sanitario dell’Emilia-Romagna

Come annunciato nei giorni scorsi, sono iniziati da Piacenza a Rimini i controlli su tutto il personale sociosanitario della sanità pubblica, privata convenzionata e dei servizi socio-assistenziali, sia sintomatico che asintomatico, per garantire la sicurezza degli operatori e consentire loro di lavorare in condizione di massima tutela, per sé e per i pazienti.

La Regione si è dotata di test sierologici che permettono di verificare attraverso un prelievo del sangue, in tempi molto rapidi, la presenza e il tipo di anticorpi nell’organismo, e quindi di sapere se il paziente è venuto in contatto con il virus, e se è diventato immune. Chi risulta negativo verrà testato dopo 15 giorni, i positivi saranno sottoposti a un tampone tradizionale per averne conferma.

In Romagna, pomeriggio si sono effettuati i primi 40 test a Rimini, dove è stata predisposta una ex sala riunioni riconvertita. Già da si procederà per gli altri ambiti territoriali a Ravenna, Forlì e Cesena. Da partiranno tutte le altre Asl.

Da Piacenza a Rimini, 5.078 i posti letto aggiuntivi già allestiti su tutto il territorio

Da Piacenza a Rimini prosegue il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto messo a punto dalla Regione. Da ieri a , passano complessivamente da 5.044 a 5.078 tra ordinari (4.530) e di terapia intensiva (548).

Nel dettaglio: 716 posti letto a Piacenza (di cui 45 per terapia intensiva), 1.139 a Parma (68 terapia intensiva), 731 a Reggio (58 terapia intensiva), 538 a Modena (86 terapia intensiva), 923 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (161 terapia intensiva, di cui 16 a Imola), 258 a Ferrara (32 terapia intensiva), 773 in Romagna (nel dettaglio: 258 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 41 Riccione; 115 Ravenna, di cui 14 per terapia intensiva 98 per terapia intensiva a cui si aggiungono ulteriori 8 posti messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola per la terapia intensiva; 99 Lugo, di cui 10 per terapia intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva; 133 Cesena, di cui 17 per terapia intensiva).

Per quanto riguarda l’apporto delle strutture private, a Piacenza la Casa di Cura Sant’Antonino e il San Giacomo e Casa di Cura Piacenza per 210 posti letto complessivi Parma conferma l’attivazione dell’ospedale Piccole Figlie (ad 25 posti letto Covid) e della casa di cura Val Parma Hospital (attivati tutti i 40 posti messi a disposizione). Sempre in provincia di Parma sono stati attivati 20 posti letto da parte della casa di cura Città di Parma. A Reggio Emilia è attiva la struttura Villa Verde con 40 nuovi posti letto.

A Bologna, nell’ambito del nuovo accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) si sono aggiunte le case di cura Villalba e Villa Erbosa, entrambe dotate di posti letto per la terapia intensiva, e Villa Laura con 48 nuovi posti letto attivati. In Romagna sono stati attivati 8 posti di terapia intensiva a Villa Maria Cecilia.

Relativamente ai Covid hospital sono attivi quello del Delta di Ferrara (106 posti letto aggiuntivi), che si affianca all’hub dell’ospedale Sant’Anna e – per la Romagna – l’ospedale di Lugo, con 93 posti letto Covid a cui si aggiungerà quello di Riccione che, al momento, ha attivato 41 posti letto per acuti; entrambi da affiancare agli hub di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.