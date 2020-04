Ravenna vista dall’alto nei giorni della sua quarantena: deserta e silenziosa, bella da stringere il cuore

Questo suggestivo video è stato girato da Italdron Ravenna con la collaborazione di Ravennanotizie.it il 28 e 29 marzo 2020, sabato e domenica scorsi. Due giornate di sole splendente, in cui Ravenna si è mostrata in tutta la sua bellezza struggente, tanto più che nelle immagini la città appare insolitamente deserta e silenziosa. È l’anormale normalità di questi giorni di quarantena (usiamo questo termine nella sua accezione più ampia, non in senso strettamente tecnico-scientifico). Giorni in cui anche una sola auto sulla strada colpisce l’occhio. Ravenna vista dall’alto è bellissima, lo sappiamo, ma la vita di clausura cui è costretta le restituisce per qualche settimana la fama di città morta che purtroppo aveva un tempo presso i grandi viaggiatori europei. Una fama di cui avremmo volentieri fatto a meno (e che poi la città ha saputo brillantemente scrollarsi di dosso), così come avremmo tutti fatto a meno di chiuderci in casa per difenderci da questo subdolo virus.

Ma questo video di appena un minuto – frutto di riprese molto più lunghe e dettagliate, messe a disposizione della Polizia locale – testimonia visivamente anche la bravura dei ravennati nel rispettare le regole dei Decreti #iorestoacasa. Lo conferma lo stesso comandante della Polizia locale Andrea Giacomini.

“Dopo i primi giorni, possiamo dire che la grandissima parte dei Ravennati oggi rispetta scrupolosamente le regole di distanziamento sociale e di spostamento solo per necessità stabiliti dalle autorità. – dichiara Giacomini – Qualche indisciplinato c’è sempre ma questo non inficia il fatto che i Ravennati nel loro complesso si stanno comportando molto bene. Basta pensare che noi facciamo circa 200 controlli al giorno per verificare la regolarità degli spostamenti delle persone e le infrazioni riguardano appena il 2 o il 3% del totale.”

“Lo stesso discorso vale per le attività economiche. Come Polizia locale, insieme alla Guardia di Finanza, noi siamo soprattutto addetti al controllo della apertura/chiusura regolare delle attività e anche qui, a fronte di centinaia di controlli, posso dire che le trasgressioni sono solo nell’ordine dell’1%” conclude Andrea Giacomini.

www.italdron.com